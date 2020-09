Homem é esfaqueado no Porto dos Aguateiros

Compartilhe









Homem de 20 anos foi esfaqueado na noite de ontem(4), por um indivíduo que não foi identificado.

A guarnição da Brigada Militar recebeu a informação de que uma pessoa apresentava um ferimento, no abdômen, provocado por uma faca. O mesmo deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), por volta das 21h30min.

No local, os policiais fizeram contato com a vítima. O homem ressaltou que estaria consumindo bebida alcoólica há bastante tempo no Porto dos Aguateiros quando foi surpreendido pelo acusado. Ele foi ferido com uma estocada no abdômen. Um tio o socorreu e o encaminhou à UPA.

A vítima não soube informar o autor da tentativa de homicídio. Apenas comentou que estaria sofrendo ameaças de morte. Até o momento em que a Brigada Militar realizou registro, não havia testemunhas do fato.

O homem de 20 anos permaneceu hospitalizado para realizar mais exames. Também não foi informado a gravidade do ferimento e o estado de saúde do paciente.