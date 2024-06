Brigada Militar apreende droga e detém suspeitos em Alegrete

Share on Email

Ao avistar a viatura, o homem correu em direção a uma residência, sendo abordado em seguida. Durante a revista, foram encontradas no bolso do suspeito 11 pedras de crack embrulhadas em papel alumínio e a quantia de 259 reais.

Dentro da casa abandonada, onde o suspeito tentou se refugiar, a polícia encontrou um segundo indivíduo, de 47 anos. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. O homem informou ser morador de outra cidade e declarou que estava no local para comprar drogas, identificando-se como usuário de maconha e crack, entretanto, sem identificar o possivel vendedor. Com ele, havia uma passagem de ônibus com destino a Florianópolis, 2.300 reais e uma carteira de trabalho.

Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Alegrete. O delegado de plantão determinou o registro simples por tráfico de drogas. O material ilícito foi apreendido e os homens liberados.