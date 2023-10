Gêmeos alegretenses são esfaqueados em Dona Francisca

O incidente ocorreu na Rua Sete de Setembro, nas proximidades de um estabelecimento comercial local.

Testemunhas relataram que os irmãos se envolveram em uma briga em via pública, resultando no ataque com uma faca. Após o ocorrido, as vítimas foram prontamente socorridas e levadas para o Hospital Universitário de Santa Maria (Husm).

A polícia rapidamente identificou o suspeito do crime e iniciou as investigações para esclarecer a motivação por trás do incidente. A Delegacia de Polícia de Dona Francisca está buscando informações relevantes para entender os detalhes do caso. O delegado Carlos Alberto Dias Gonçalves está encarregado das investigações. A identidade do suspeito não foi divulgada até o momento.

Atualização: diferente do que foi inicialmente apontado pela reportagem da Rádio Integração, os familiares dos gêmeos pontuam que o estado de saúde é estável. Um dos jovens já está em casa e o outro deve dar alta nos próximos dias.

Com informações: Rádio Integração