Polícia Federal realiza operação para desarticular quadrilha de tráfico de animais exóticos em Alegrete

A ação envolveu o cumprimento de dois mandados de busca na cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul.

Durante a operação, foram apreendidos 29 pássaros desprovidos de documentação legal, sendo um deles encontrado sem vida. Além disso, telefones celulares e documentos relacionados à investigação foram recolhidos. Os animais resgatados serão encaminhados ao Centro de Triagem do IBAMA, localizado em Porto Alegre.

A investigação teve início em 2019 e se concentra no tráfico de pássaros de origem africana e oceânica para o Brasil. Essas aves são transportadas da Europa em bagagens despachadas em voos comerciais, muitas vezes resultando em mortes ou debilitação dos animais devido às condições de transporte. Há também suspeitas de envolvimento na comercialização de organismos geneticamente modificados, o que constitui um crime segundo a Lei de Biossegurança.

Nas fases anteriores da Operação Bird Box, realizadas em 2021, 263 aves exóticas foram apreendidas em Alegrete, e nove pessoas, incluindo brasileiros, espanhóis e portugueses, foram denunciadas por crimes relacionados à organização criminosa internacional, introdução ilegal de espécies animais no país, operação de criatórios sem autorização e receptação qualificada.

É importante ressaltar que a introdução de animais no Brasil requer autorização prévia do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA, devido ao potencial risco de transmissão de doenças, inclusive para os seres humanos.

Com informações: Portal Camaquã