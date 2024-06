Geração da Chama Crioula em Alegrete vai mobilizar 1.400 cavalarianos de todo o Rio grande e Santa Catarina

Este evento marca o início de uma das mais importantes tradições gaúchas, que simboliza a herança cultural do estado. A chama será gerada com a participação de 1.400 cavalarianos, conforme informado por Caroline Figueiredo, integrante da comissão organizadora.

No dia seguinte, 18 de agosto, às 8h30min, ocorrerá a distribuição da centelha da chama. Este ato será realizado para 30 Regiões Tradicionalistas do Rio Grande do Sul e duas do estado de Santa Catarina. Após a distribuição, os grupos de cavalarianos levarão as centelhas até suas respectivas regiões.

A Chama Crioula é um símbolo de resistência e identidade cultural para os gaúchos. Todos os anos, ela é distribuída para que possa arder durante a Semana dos Festejos Farroupilhas em setembro, celebrada em todas as cidades do estado. Este evento reforça a conexão dos gaúchos com suas tradições e sua história.

O processo de geração e distribuição da chama é um evento de grande relevância para a comunidade tradicionalista, mobilizando milhares de pessoas e fortalecendo os laços culturais no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.