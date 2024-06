RS lidera emissão da nova RG atualizada

Share on Email

O Rio Grande do Sul desponta com 1 milhão de carteiras emitidas, liderando a lista dos Estados com o maior número de cidadãos que possuem a identidade atualizada.

Esse número foi impulsionado depois da enchente que atingiu os gaúchos e resultou na perda de documentos por parte de muitos habitantes do Estado.

A emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), novo modelo de carteira de identidade no Brasil, começará na próxima terça-feira (26). O primeiro estado a emitir o chamado “novo RG” será o Rio Grande do Sul, seguido por Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Paraná. Ainda não há previsão de emissão nos demais estados.

O novo modelo de carteira de identidade foi anunciado pelo governo federal em fevereiro passado. O objetivo é unificar o número do documento em todas as unidades da federação por meio do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) como registro geral, único e válido para todo o país. Haverá validações biográficas e biométricas antes da emissão da carteira.