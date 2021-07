Ginásio do Oswaldo Aranha, onde funcionou o Gripário, passou por desinfecção

No último dia 27, foi realizada a desinfecção do Ginásio do Instituto de Educação Estadual Oswaldo Aranha.

A atividade foi realizada por militares do 6º Regimento de Cavalaria Blindado, compondo a Força Tarefa (FT) Saúde da Guarnição de Alegrete, em auxílio à Prefeitura.

Os militares realizaram a desinfecção do Ginásio do IEEOA, que vinha sendo utilizado exclusivamente como Centro de Triagem Respiratória, desde o dia 27 de fevereiro de 2020, e constituiu em um espaço de referência para acolhimento e atendimento de pacientes com queixas relacionadas aos sintomas de gripe e da covid-19.

Ginásio do IEEOA mais uma vez serviu a comunidade alegretense

A estrutura foi montada em 27 de fevereiro pela SMS, com apoio do Exército e do Instituto de Educação Oswaldo Aranha, que cedeu o ginásio para a instalação do Gripário. Durante os cerca de cinco meses de funcionamento o Centro de Triagem Respiratória realizou 7.135, nesse período disponibilizou uma estrutura que contava com equipe de saúde, farmácia móvel e ambulância. Centralizou os atendimentos de casos de síndromes gripais no período em que a UPA precisou ser fechada para atendimentos no início deste ano.