Hoje pode ser seu dia de vacinação, confira

Nesta sexta-feira, 30, continua a vacinação da população com 33 anos ou mais. A vacinação ocorre nas UBSs Rondon e Vera Cruz e no CSU a partir das 8h30. “Com esse quantitativo não temos como ampliar a faixa etária, ” explicou a secretária de Saúde Haracelli Fontoura.

O município também recebeu 137 doses para a vacinação de adolescentes com comorbidades e gestantes, sendo que a partir desta etapa as gestantes adolescentes de 12 a 17 anos estão incluídas na vacinação. A vacinação acontece no PAM a partir das 8h30.

Já a 2ª dose contra a Covid-19 do laboratório Astrazeneca, a vacinação ocorre nas UBSs Macedo, Boa Vista, Prado, Piola, Promorar, Nova Brasília, Dr. Romário e Vila Nova, a partir das 8h30.

Segundo orientação do Ministério da Saúde, as gestantes que receberam a 1ª dose com a vacina do laboratório Astrazeneca poderão receber, se desejarem, a 2ª dose com a vacina do laboratório Pfizer. Ainda segundo orientação do Ministério, as gestantes que preferirem podem aguardar o período do puerpério e então concluírem o esquema vacinal com o imunizante do laboratório Astrazeneca. “Lembrando que essa orientação se dirige apenas para as gestantes que receberam a 1ª dose com a Astrazeneca e ainda não receberam a 2ª dose”, explicou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica Juliana Michael.