Gincana de aniversário da EMEI Euclides Lisboa bateu recorde de arrecadação este ano

Os 11 anos da EMEI Dr. Euclides Lisboa foi comemorado com várias atividades este ano. Em 2013, conforme decreto do ex. Prefeito Erasmo Guterres Silva, a escola passou a atender somente a educação infantil.

A II Gincana de aniversário da EMEI Euclides Lisboa, com o objetivo de unir às famílias dos alunos em prol da solidariedade e empatia, foi o fechamento das atividades do aniversário da EMEI que atende 180 crianças. Foram arrecadados alimentos não perecíveis, roupas, calçados e brinquedos. Este ano bateram o recorde em arrecadações, foram mais de 3.626 peças de roupas e calçados.



A busca de conhecimentos dos profissionais que trabalham na escola é constante, pois acreditam em um educação pública de qualidade.

Dentre as atividades de aniversário, também foi realizado a III Mostra dos trabalhos alusivos ao 11 anos da escola.

Tendo com turmas vencedoras da gincana a do maternal IIB da professora Cláudia Lucho e a turma nível BII do professor Maicon Sant’Ana.

As arrecadações, foram distribuídas para algumas famílias da nossa cidade e para famílias atingidas pelas cheias dos rios na cidade de Eldorado do Sul.

A EMEI Dr Euclides Lisboa, através da sua direção agradece as famílias pelo apoio, parceria, participação e colaboração.