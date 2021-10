Alegretense reagiu quando a medicina não tinha mais o que fazer por ele

Respondeu-lhe Jesus: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? João 11:40. Eu esperei tanto por esse dia. Obrigada Deus! – Assim começa a postagem, de agradecimento pela vitória e pela vida, que a família do alegretense Lucas Camargo, realizou no dia em que ele deu alta do hospital, depois de 30 dias internado, destes 22- na UTI e 12 entubado.

A esposa, Adriana Neves da Silva, também alegretense conversou com a reportagem por telefone. Ainda emocionada e com uma gratidão imensa a toda equipe médica do hospital em Caxias do Sul, onde o casal reside há sete anos, ela falou do drama que passou em relação à Covid-19.

Tudo foi muito rápido acrescentou Adriana, que destaca que Lucas foi para fila, na intenção de se vacinar, mas devido ao fato de estar gripado e tomando medicação, foi orientado a se imunizar somente depois. Diante de todas as recomendações dos órgãos de saúde, logo depois soube que estava com o vírus. “Não deu tempo dele se vacinar, e preciso salientar que ele sempre quis, tanto que foi para fila. Entretanto, não conseguiu realizar a imunização, se contaminou e teve complicações gravíssimas. A médica destacou que ele iria contrair o novo coronavírus, mas não seria dessa maneira as complicações. Houve dias em que ele foi desenganado, que estava ali pelos aparelhos. No início, nada fazia com que ele reagisse e, por um milagre, nos 45 do segundo tempo, como se diz, quando já não tinha mais como ficar com um oxigênio que foi colocado por cinco dias, ocorreu a mudança e hoje estamos aqui”- falou.

A narrativa de Adriana, vem com a mensagem de que as pessoas que ainda não acreditam no vírus ou que julgam que a vacina não faz diferença, que ela e a família do esposo sabem o que foram esses dias de angústia e medo. “É importante que as pessoas se vacinem, Lucas não pode receber visitas, não pode sair de casa, além da fisioterapia e ainda está muito debilitado, perdeu quase 20kg. Mas assim que completar o período em que ele poderá realizar a 1ª dose, estaremos lá. Pois essa situação nos mostrou ainda mais a relevância das vacinas, que não protegem 100%, mas não teria sido tão grave como foi, segundo as médicas”- explicou.

“Além da Covid, Lucas que não tinha comorbidades, fez um quadro grave de pneumonia. Ele passou por traqueostomia, sonda para se alimentar, oxigênio, 95% dos pulmões comprometidos – os médicos não sabiam mais o que fazer, pois a saturação dele estava muito baixa” – mas Deus entrou e fez o milagre – concluiu.

Na residência, apenas a esposa Adriana, o pai Luiz Carlos e a mãe Simone, além da irmã Maria Eduarda estão dividindo todos os cuidados com Lucas. A família é só Gratidão e agradece a todos que estiveram em corrente de orações e fé pela recuperação deste bravo alegretense.