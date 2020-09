Traficante é preso quando saia de casa com droga e dinheiro

Compartilhe









Mais um traficante foi preso pela Brigada Militar, na noite de domingo (13), em Alegrete.

O homem de 41 anos, vulgo Gordo do Sal, já tem antecedentes pelo mesmo crime, de acordo com os policiais.

Segundo relato dos PMs, já havia denúncias de que o indivíduo estava traficando. Durante o patrulhamento ostensivo, na noite de ontem, uma guarnição se aproximou da residência do acusado, no momento em que ele estava saindo de carro. Assim que visualizou a viatura, imediatamente, o indivíduo retornou para casa. Ele foi abordado quando descia do Uno. Na revista pessoal foram encontradas quatro buchas de cocaína prontas para venda e a quantia de R$ 1.460,00 reais. Já na residência os policiais localizaram mais um tijolo de cocaína totalizando 47.5 g. Também foi apreendida uma balança de precisão.

O homem que não possui Nacional de Habilitação foi atuado e conduzido à Delegacia de Polícia. O Uno foi recolhido ao Depósito do Detran pelo licenciamento atrasado.

Em contato com o Delegado de plantão foi determinado flagrante por tráfico de drogas. Depois de ouvido, o traficante seria levado ao Presídio Estadual de Alegrete. A prisão ocorreu no bairro Medianeira.