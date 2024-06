Arrozeiros vão à Câmara e dizem que importação de arroz vai afetar retorno de ICMs para Alegrete

Integrantes da Associação dos Arrozeiros de Alegrete, ocuparam o espaço regimental da sessão da Câmara de Vereadores, na sessão ordinária do dia 13, para explicar vários aspectos relativos à produção e comercialização do arroz. A proposição foi do vereador Itamar Rodriguez do PP.

Gilberto Pilleco quer estava acompanhado Rui Pontes, da AAA disse que não há necessidade de importar arroz, porque o país tem produto suficiente para o consumo de sua população. Disse que, por duas vezes, o leilão para comprar arroz de fora do país foi suspenso pelo Governo. Lembra que essa atitude de possível importação de um dos produtos mais consumidos no país mexeu com o mercado internacional de arroz e fez o custo do produto subir na Ásia e nos Estados Unidos.

Ele lembra que isso acarreta várias consequência, porque a produção não é só o plantio na lavoura, tem os mecânicos, a parte elétrica dos que trabalham para garantir os bombeamentos e toda a cadeia da lavoura em Alegrete. Pilecco lembrou que um dado importante que deve ser levado em conta é sobre o retorno que o arroz trás em ICMS ao Município. Em 2022 foram 64 milhões e, no ano passado, subiu para 74 milhões o retorno em impostos. E se acontecer a importação isso vai ser afetado, com certeza, atesta.