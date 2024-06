Terminal de ônibus Júlio Barragana Vaucher terá novo módulo da estação tubo

A ideia do vice-prefeito e ex-secretário do Planejamento Jesse Trindade Santos, pela implantação da segunda estação-tubo em Alegrete na Nossa Senhora do Carmo, não foi viável. O local foi analisado pelos técnicos para possível implantação do módulo que inicialmente estava projetado para o terminal ser colocado na Nossa Senhora do Carmo, próximo à Praça Getúlio Vargas.

Com um orçamento total de R$ 199.755,32 destinado para a construção das duas estruturas, a prefeitura afirma que esta iniciativa representa um investimento significativo na infraestrutura urbana da área. Além de proporcionar maior comodidade e acessibilidade aos usuários do transporte público, a adição da segunda estação-tubo visa também aprimorar a eficiência do sistema, reduzindo tempos de espera e otimizando a circulação de ônibus.

Desde a primeira quinzena de janeiro deste ano, a comunidade de Alegrete pode usufruir já da nova estação tubo. A primeira etapa foi aberta aos usuários do transporte público e o segundo espaço ficou fechado.

A reportagem apurou junto à empresa que efetuou o primeiro módulo que confirmou, a segunda etapa será mesmo implantada no terminal Júlio Barragana Vaucher. Conforme o engenheiro Robert da Silva Trindade da Escala Engenharia, o restante da execução da obra deve iniciar na última semana de junho.

Em contato com a secretária de planejamento Érica de Vargas, ela confirmou a obra no local e adiantou que será aberto um novo processo licitatório e a pasta está desenvolvendo o projeto para dar início ao novo certame.

“Pagamos 2/3 da obra que era de 199 mil, a continuação deve ser orçada em no máximo R$ 80 mil. Assim finalizamos o terminal com os dois módulos. O novo certame ainda não tem previsão de valores pois será uma estrutura nova. A estrutura do terminal já era existente, então fizemos uma revitalização”, explica a profissional.

A primeira estação tubo da 3ª Capital Farroupilha foi construída, ao lado do Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha, na Presidente Roosvelt. Ocorreu uma revitalização, pois parte do ponto antigo foi utilizado na nova edificação, tudo isso para valorizar o gasto público que já foi investido anteriormente.