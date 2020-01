Ginete alegretense é campeão do Rodeio Cinquentenário do CTG Coxilha Verde de Formigueiro

O ginete alegretense Alex Silva “Lelé”, venceu seu primeiro rodeio em 2020. Ele que terminou o ano campeão em Caçapava do Sul, agora trouxe o título em rodeio na cidade de Formigueiro.

O 50º Rodeio Intermunicipal de Verão do CTG Coxilha Verde, foi realizado nos dias 3, 4 e 5 de janeiro. Com mais de R$ 30 mil em premiações, reuniu centenas de ginetes, oriundos de várias cidades do Rio Grande do Sul.

A finalíssima em Formigueiro foi acirrada. entre 35 ginetes, o alegretense Lelé, garantiu boas montas e arrematou o título de campeão, sendo aplaudido de pé pela multidão que lotou a arena de rodeio.

Alex recebeu troféu do CTG Coxilha Verde e mais uma premiação em dinheiro. O próximo rodeio do ginete de Alegrete, será na cidade de Caçapava do Sul, onde em dezembro ele venceu.

Júlio Cesar Santos Foto: reprodução