Goleiro alegretense vai defender o Novo Hamburgo em 2023

“Uma surpresa muito linda e gratificante”. Foram as primeiras palavras do pai do atleta Victor Oliveira.

Também pudera o guri filho do casal Felipe Oliveira e Priscila Cristaldo Anhaia, se transferiu para o Novo Hamburgo. Ele que terminou a temporada de 2022, jogando pelo Novo Horizonte, já estava de malas prontas para ir para Belo Horizonte, em função das atividades profissionais do pai, e aceitou o convite do clube da região metropolitana.

Hotéis de Alegrete comemoram bom movimento com turistas argentinos

Pais de Victor campeão em 2018 com a Eliseos Futsal

Victor foi chamado pelo professor Igor Madeira, técnico do elenco Sub-14. “Na verdade foi uma surpresa mesmo. Já estávamos de viagem marcada quando recebemos o convite para que ele fizesse parte do elenco do Novo Hamburgo em 2023, aí mudou tudo. Tivemos que refazer a logística da família para poder adequar a permanência dele no Sul” explicou o orgulhoso pai.

Segundo a tradição cristã, hoje é o dia de desmontar a árvore de Natal

Victor já está integrado ao clube e realiza treinamentos visando a temporada 2023. De acordo com Madeira, a gurizada Dub-14 do Noia terá pela frente um Sulbrasileiro BG Prime, Gauchão Noligafi, Gauchão Dalponte, Encosta da Serra e o Brasileirinho em Minas Gerais.

– É uma oportunidade que eu tanto esperava. Queria muito defender o Novo Hamburgo, dedicação, empenho e vontade de ganhar não vão faltar – disse Victor.

Fotos: reprodução