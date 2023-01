Santa Casa cancela visitas devido aumento de casos de COVID-19

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Santa Casa de Alegrete , em reunião na última quinta-feira (5), através do serviço de controle de infecção e demais setores do Hospital decidiram cancelar as visitas aos pacientes internados.

A determinação está valendo a partir desta sexta- feita (6). Segundo a instituição, a medida foi tomada devido ao aumento dos casos de coronavíruis – SARS Cov-2 em nosso Município.

O cancelamento de visitas visa preservar a saúde e o bem estar dos pacientes e dos trabalhadores da Santa Casa.

O último boletim da Secretaria de Saúde da última quinta-feira (5) aponta que Alegrete tem 225 casos ativos com seis internados. Com síndome gripal são 122 pessoas. Alegrete já registrou 331 óbitos pela Covid-19.