Hotéis de Alegrete comemoram bom movimento com turistas argentinos

O movimeto de turistas iniciou antes do Natal, mas foi depois do dia 1 que eles começaram a entrar no Brasil com mais intensidade.

Um setor que alavanca negócios nesta época, aqui em Alegrete, é o hoteleiro. Vindo de várias partes da Argentina eles chegam à tardinha na cidade e passam a noite antes de seguirem viagem.

O Hotel Alegrete, um dos destinos dos hermanos, está sempre com sua ocupação lotada, conforme Márcia Goulart.

– Alguns já conhecem o hotel, outros vêm por indicação, e quanto à comunicação conseguimos entendê-los pela larga experiência em hotelaria, explica a atendente.

Outro que vem registrando um bom movimento de turistas argentinos é o Hotel Rambo bem próximo à BR 290. Eles passam a noite e prosseguem às praias por volta das 6h30min 7h 30min.

Otávio Goulart Jaques empresário do hotel Saõ Jorge diz que mesmo com as dificulades que enfrentam em seu país estão vindo, sim, choram preços e pagam em cartão de crédito.

Entramos em contato com a Secretária de Desenvolvimento econômico, Caroline Figueiredo, sobre ações da Prefeitura junto a esses turistas que cruzam por Alegrete e até o momento da postagem não obtivemos retorno.

O PRF Duarte informa que realmente a entrada de argentinos pela 290 desde Uruguaiana está intensa. Nosso trabalho é fiscalizar e já percebemos alguns com problemas em placas dos veículos e até excesso de passageiros. Neste caso alguém tem que ficar e ir de ônibus, pondera. -Eles tem férias por quinzena e desde o dia 1 começaram a passar mais por aqui ,observa.

Mesmo em crise econômica, muitos guardam dólares e isso facilita a vinda ao Brasil curtir o verão em praias gaúchas ou catarinenses, disse o PRF .