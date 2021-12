Golpe do reboque que já foi vendido várias vezes

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A vítima falou aos policiais que viu através das redes sociais a divulgação da venda de um reboque para carro. Ele entrou em contato com o homem que disse ser proprietário do reboque. O indivíduo disse que o valor era de R$ 3.500,00 e que a vítima deveria depositar a metade do valor para garantir a venda.

“Menina maravilha” está vencendo a leucemia, mas precisa da solidariedade de todos

Conforme o homem que seria o dono do reboque, ele reside em Rosário do Sul e o valor solicitado era a garantia para que ele viesse a Alegrete trazer o reboque para entrega ao comprador.

Desta forma, a vítima fez o pagamento através de um PIX. Porém, o indivíduo não o atendeu mais e também, até o momento, não trouxe o reboque. Essa transação inicial ocorreu no mês de agosto de 2021. Na sequência, a vítima soube que o indivíduo teria feito a mesma negociação com outra pessoa, oferecendo e enviando fotos do mesmo reboque.