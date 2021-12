Instituto Anita Garibaldi concede medalha a historiador alegretense

O prêmio foi concedido a ele na parte cultural, por divulgar Anita Garibaldi, em ações no município: “foi muito emocionante”, comenta. Tenente Mitidieri dedicou a Medalha aos avós Maria Teresa D`Império Mitidieri

1876-1948 – Lauria – Itália e Angiolo Rafaele Mitidieri 1874-1956 – Lauria – Itália.

Além do alegretense, outras cinco pessoas também foram agraciadas: Liliana Cardoso (Presidente dos Festejos Farroupilha); Carlos Alberto Bordin (Prefeito de Jacutinga); Marlene Pastro (Cantora); Alcy Vargas Cheuiche (Escritor e Compositor)e Leticia Wierzchowski Gomes (Autora do livro da casa das 7 Mulheres).

Bicentenário Anita Garibaldi

Ana Maria de Jesus Ribeiro- (Anita Garibaldi)

Conhecida por sua participação e envolvimento direto na Revolução Farroupilha e no processo da unificação da Itália, junto com o revolucionário italiano e marido Giuseppe Garibaldi.

Por esse motivo é conhecida como ´´Heroína de dois Mundos“. Nasceu em 30 de Agosto de 1821, Laguna Santa Catarina. Casou- se em 26 de Março de 1842, na Igreja de São Francisco de Assis, Montevidéu.

Em 1839-República Juliana- Santa Catarina –Anita conhece Giuseppe Garibaldi, italiano que desembarca no Rio de Janeiro em 1835 onde foi onde foi condenado à morte na Itália.

Já em 1849- ocorreu a morte de Anita na cidade de Ravenna aos 28 anos, na retirada e perda da batalha em Roma, grávida de 5 meses. Anita deixou os filhos -Menotti Garibaldi, Rosa Garibaldi, Teresa Garibaldi e Ricciotti Garibaldi.

Histórico da Medalha

Ocupando o campo da medalha, no anverso, predomina a face de Anita Garibaldi em alto contraste sobre seus cabelos há legenda ´´ 1821 Bicentenário do Nascimento de Anita Garibaldi 2021“ que se refere à força da efeméride. A tipologia rebuscada, em alusão à força da feminidade, escreve o nome de Anita à esquerda e as legendas brasileira, mulher, mãe, guerreira e heroína.

Ocupando o campo da medalha no reverso predomina o mundo de Anita Garibaldi, no qual os estilizados Mapas da Itália e da América do Sul se encontram unidos pelo lenço vermelho, tão emblemático nos trajes de batalha da heroína.

Ações do Tenente Mitidieri em Alegrete



Em 2021, ano que marca os 200 anos de nascimento de Anita Garibaldi (1821- 2021), Tenente Mitidieri realizou uma exposição Cultural itinerante com o nome e vida de Anita e filhos.



Uma exposição que retratou a origem de Anita da cidade de Laguna e a participação na revolução farroupilha (1835-1845), assim como, sua participação na unificação da Itália.



A exposição percorreu várias lojas e instituições públicas como: Banrisul, Sicredi, Prefeitura Municipal, Sociedade Italiana, Rádio FM Minuano, Jornal Gazeta de Alegrete, loja Stop Fotografias, Restaurante Busanello, Farmácia São João, Farmácia Popular, Farmácia Central, Lojas Quero-Quero, Delta Sul, Becker, Net Conesul, Izolan calçados, Sleep Center e Ótica Santa Luzia.



O evento foi apoiado culturalmente pelo Instituto Anita Garibaldi de Porto Alegre, através da presidente e fundadora Elma Sant`Ana e Instituto Internazionale Di Studi ´´Giuseppe Garibaldi“, de Roma.



No início do ano na área rural no Durasnal, na propriedade do Tenente Mitidieri foi colocada uma bandeira da Itália homenageando Anita por sua Participação na Unificação da Italiana.



Também foram confeccionadas duas placas comemorativas pela família Mitidieri para registrar esse ano histórico e um livro Ata especial para com assinaturas dos participantes nos eventos no decorrer do ano. O historiador, também, plantou uma árvore Cipreste na sua propriedade homenageando o Bicentenário de Anita.