Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Segundo registro realizado na Delegacia de Polícia de Alegrete, a vítima falou aos policiais que, ao receber a fatura do cartão, se deparou com uma compra realizada, no dia 31 de março, numa agência de viagens de turismo, em Minas Gerais.

Trânsito será interrompido para instalação de rotatória na Assis Brasil

O valor da dívida é de R$ 2.792,78, entretanto, a mulher afirma que jamais realizou tal compra e acredita que tenha sido vítima de um golpe.