Promoção Social e Procuradoria da Mulher promovem encontro sobre cuidados e saúde da mulher

No Centro de Fortalecimentos de Vínculos, na Avenida Tiaraju, das 14h às 17h serão apresentados os serviços da assistência social; acesso aos serviços de cuidados e acolhimento das mulheres vítimas de violência; saúde preventiva das mulheres, avanços e conquistas na saúde das mulheres. Também haverá um chá das vitoriosas.

Sempre estamos levando esse tipo de conhecimento às mulheres, porque precisamos fortalecer os vínculos e possibilitar que mais delas acessem os serviços da rede de proteção em busca de sua cidadania, atesta a secretrai Iara Caferatti.

Todas as mulheres com vínculos no CRAS Leste estão convidadas a participar. Esta programação já foi desenvolvida com as mulheres do CRAS Extremo Leste e CRAS Sul.

Fotos Arquivo Promoção Social