Golpistas usam dados de empresas e se passam por integrantes de facção criminosa em Alegrete

Golpistas estão usando dados de empresas que estão nas redes sociais para tentar extorquir dinheiro de vítimas, em Alegrete.

Os suspeitos começam a conversa falando que são de uma facção criminosa e que possem informações de que o empresário está interferindo nos negócios da quadrilha. Por isso, eles exigem o pagamento de uma quantia em dinheiro.

Os golpistas dizem que, caso a vítima não envie o valor pedido, uma pessoa da facção será enviada para atacar o comércio ou até mesmo o empresário e a família.

De acordo com a Polícia Civil de Alegrete e Brigada Militar, aqui na cidade, diversos comerciantes estão recebendo mensagens em áudio de um interlocutor que se identifica como líder de uma facção criminosa e informa que o alvo do golpe colabora com a Brigada Militar, o que causaria problemas a facção.

A Polícia Civil e a Brigada Militar destacam que trata-se de mais um golpe praticado por meio de celulares, em que o áudio é replicado, alterando-se apenas o nome da vítima e o bairro onde mora.

A Polícia Civil orienta que tais mensagens sejam ignoradas e os números bloqueados. Orienta também que seja registrada ocorrência, para que se apure de onde se originam as mensagens.