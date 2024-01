Governador anunciou concurso para a Rede Estadual de Educação do RS

Share on Email

O governador Eduardo Leite anunciou, neste dia 10, um novo concurso público da Rede Estadual de educação em 2024. Serão 3 mil vagas destinadas aos professores.

O anúncio ocorre após a nomeação dos mais de 1,5 mil novos servidores efetivos aprovados no último concurso para docentes da Rede Estadual. Somando os dois processos seletivos, até 2026 haverá pelo menos mais 4,5 mil novos educadores para compor o quadro de recursos humanos das escolas estaduais de forma efetiva.

Além desses, o governo do Estado protocolou, no ano passado, um projeto de contratação emergencial (PL 364/2023 na Assembleia Legislativa) que prevê vagas para até 9 mil professores e servidores temporários.

As medidas visam qualificar o atendimento aos estudantes, garantindo a quantidade necessária de servidosre nas instituições de ensino do Estado, diz o governo.

Com informações do Correio do Povo