Tem trapaceiro novo na cidade: come, bebe e não quer pagar; e se altera se for cobrado

Em alguns casos, relatos indicam que o indivíduo elevou o tom de voz, enquanto em outros simplesmente se retirou sem demonstrar respeito pelos funcionários.

O PAT, buscou informações em um dos locais por onde o indivíduo, no primeiro dia, chegou e solicitou lanches, alegando estar realizando um trabalho próximo ao local. Após consumir os produtos, informou que pegaria o valor e retornaria. No entanto, no segundo dia, não apenas deixou de pagar o primeiro consumo, como também saiu exaltado do estabelecimento. Situações semelhantes foram relatadas por proprietários de outros estabelecimentos na região.

Os comerciantes, preocupados com a recorrência do comportamento, ressaltam a necessidade de estar alerta e tomar medidas adequadas caso o indivíduo retorne. Em alguns casos, os proprietários afirmam que, na próxima vez, acionarão a Brigada Militar para garantir a ordem e a segurança dos estabelecimentos.

Todas as ações do indivíduo foram registradas pelos sistemas de vídeo monitoramento das empresas afetadas, fornecendo evidências objetivas do comportamento inadequado.