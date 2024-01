Rosas de Ouro realiza sexta-feira o primeiro ensaio de rua

Share on Email

Na noite de ontem(10), a agremiação Rosas de Ouro recebeu os novos integrantes Val Bicca, Ronaldo Oliveira e Anderson Bicca. O time da escola, em constante expansão, conta agora com a presença de mais membros, todos com raízes profundas no Carnaval de Alegrete.

O mestre Sandro Paixão compartilhou insights sobre sua abordagem para liderar a bateria da escola, destacando a importância de parceiros históricos, como Mestre Gadi, vinculados ao Bloco Rosas de Ouro. O presidente Zezinho Gorski expressou saudações calorosas a cada novo integrante que se junta à comunidade.

A comunidade Rosas de Ouro expressou gratidão e anunciou seu primeiro ensaio de rua, agendado para a próxima sexta-feira (12), a partir das 20h, em frente à sede, como resultado de uma colaboração com a União Operária. Este ensaio servirá como preparação para a comunidade se envolver mais profundamente no espírito carnavalesco. Haverá venda de lanches.

Vale ressaltar que um grupo dedicado de colaboradores trabalhou incansavelmente na sede para garantir que o espaço estivesse adequado para a reunião de hoje. Uma menção especial de agradecimento a João Aires, Dica e todos os demais envolvidos nesse esforço conjunto.