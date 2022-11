Governador Eduardo Leite confirma presença na abertura do 42º Efipan

O vereador e coordenador técnico do Efipan Moisés Fontoura foi recebido pelo governador Eduardo Leite, no Palácio Piratini, quando recebeu a confirmação da vinda dele para abertura do Efipan, que acontecerá em janeiro.

O Diretor geral do evento, estava acompanhado pelo criador e organizador do Efipan, Toninho Fagundes, e pelo jornalista Nilson Gomes, representante do Centro Empresarial e o Gasep (Grupo de Apoio à Segurança Pública). O deputado estadual Frederico Antunes acompanhou a agenda, que ocorreu na última quarta-feira (23).

O assessor da Casa Civil do Governo do Estado, André Palacio, recebeu a comitiva alegretense

Ainda na capital do Estado, a comitiva também recebeu a confirmação da participação do Sport Club Internacional, que havia acenado com a possibilidade de pela primeira vez não estar presente na tradicional competição de futebol infanto-juvenil. A diretoria do Inter, num primeiro momento, anunciou que as categorias de base estariam em férias no mês de janeiro.

Depois de reuniões envolvendo lideranças políticas e da sociedade, a diretoria do Inter foi sensível e assegurou a presença dos colorados na competição.

Agora os coordenadores também comemoram a presença do governador Eduardo Leite, que estará na cidade prestigiando a abertura.

O vereador Moisés, Toninho e Nilson Gomes estiveram também com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Valdeci Oliveira, quando entregaram o convite para o evento e trataram da participação da TV da Assembleia, na divulgação do Efipan.

Deputado Valdeci recebeu o convite das mãos do presidente Toninho

A comitiva alegretense esteve com a delegada Patricia Tolotti, chefe de Gabinete da Policia Civil, quando o vereador Moises reivindicou sobre o aumento do efetivo da PC em Alegrete.

Importante demanda foi pleiteada junto à Polícia Civil

Fotos: assessoria CMA