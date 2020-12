Governo do Estado mantém Alegrete na bandeira vermelha

Vinte das 21 regiões Covid estão classificadas como de alto risco. Alegrete se mantém pela quinta semana consecutiva na bandeira vermelha. Nesta tarde(18), uma idosa de 95 anos faleceu em decorrência da Covid-19 e, na quinta-feira, dois pacientes foram vítimas fatais do vírus. Com isso, o Município chega ao 31° óbito. Até o momento, são 2.308 casos confirmados, com 1.653 recuperados, 625 ativos (620 em isolamento domiciliar e 5 hospitalizados positivos de Alegrete). Dos 5 internados, 3 estão na UTI Covid e 2 no Hospital de Campanha. Foram realizados 12.174 testes, sendo 9.599 negativos, 2.308 positivos e 267 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 641 pessoas.

Coronavírus: paciente que estava em casa é 31ª vítima fatal em Alegrete

O mapa preliminar da 33ª rodada do modelo de Distanciamento Controlado continua refletindo o alto índice de contágio de coronavírus no Estado. Mesmo com a mudança nos indicadores da macrorregião Sul, alterando de bandeira preta para vermelha em Bagé e Pelotas, o Estado segue em alerta máximo.

Nesta rodada, a única região Covid que não apresenta risco alto de contágio é Guaíba, classificada em bandeira laranja (risco epidemiológico médio). As outras 20 regiões estão em bandeira vermelha.

Veja a classificação prévia da 33ª rodada em https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br

Embora tenha havido redução de 4% (de 1.375 para 1.316) no número de internados em leitos clínicos confirmados com Covid-19, pacientes em leitos de UTI aumentaram 2% (de 915 para 935). Além disso, houve abertura de cerca de 60 leitos de UTI no Estado. A elevação nos óbitos chegou a 20% (de 409 para 490) entre as últimas duas quintas-feiras, o que representa o maior patamar desde o início do modelo.

O sistema de cogestão regional, suspenso na primeira quinzena de dezembro, voltou a valer na terça-feira (15/12). Até o momento, 18 das 21 regiões Covid aderiram à cogestão, e adotam protocolos próprios, elaborados por associações regionais.

Para a adesão, é necessário o envio de planos regionais com protocolos próprios adaptados à Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios (Saam), limitados à bandeira anterior. Caso ainda não tenham sido enviados protocolos ou o plano regional não esteja vigente, o governo abre possibilidade de recepção imediata de padrões mais flexíveis até bandeira imediatamente inferior, sem esperar prazo de 48 horas para submissão e validade de novo plano regional.

Confira os protocolos próprios de cada região em https://planejamento.rs.gov.br/cogestao-regional

Municípios e associações regionais que desejarem recorrer do mapa preliminar divulgado nesta sexta (18) podem enviar solicitações para o governo até as 6h de domingo (20/12) por meio do formulário https://forms.gle/2ncdj7GzuY5uQQbB6. Depois de analisados pelo Gabinete de Crise na segunda-feira (21/12), o governo do Estado divulgará as bandeiras definitivas, vigentes de 22 a 30 de dezembro.

Alteração no indicador de Ativos/Recuperados

Nesta rodada, o Indicador “Ativos/Recuperados” necessitou de ajuste, uma vez que o tempo médio entre a confirmação do caso positivo e a inclusão no sistema está levando mais de oito dias. Muitos casos estavam sendo inseridos com elevado atraso que não estavam sendo contabilizados como ativos, entrando no sistema já como recuperados.

Para corrigir essa distorção, o indicador passa a ser calculado com uma semana de defasagem. Assim, casos que ingressam tardiamente ao longo da última semana são agregados como ativos tendo a semana anterior como data de referência.