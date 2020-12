Coronavírus: paciente que estava em casa é 31ª vítima fatal em Alegrete

A paciente estava em casa e faleceu na tarde desta sexta-feira(18). Segundo informações da Secretaria de Saúde do Município, a idosa de 95 anos era uma paciente acamada que deu alta, ontem, conforme os protocolos Covid e orientações do Centro de Operações de Emergências da Saúde (COE). A idosa era positivada, mas estava sem sintomas, segundo Secretária de Saúde, Haracelli Fontoura. Com mais esta morte em decorrência da Covid-19, Alegrete chega ao 31° óbito.

No dia de ontem(17), outros dois pacientes também foram vítimas fatais do vírus. Uma mulher de 75 anos que estava internada desde o dia 10 de dezembro e um homem de 84 anos, internado desde o dia 1° de dezembro.

Até o momento, são 2.308 casos confirmados, com 1.653 recuperados, 625 ativos (620 em isolamento domiciliar e 5 hospitalizados positivos de Alegrete). Dos 5 internados, 3 estão na UTI Covid e 2 no Hospital de Campanha.

Foram realizados 12.174 testes, sendo 9.599 negativos, 2.308 positivos e 267 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 641 pessoas.

As últimas homenagens aconteceram a cargo da Funerária Angelus. O sepultamento foi às 17h de hoje sem velório, conforme protocolos da OMS.