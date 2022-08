Governo do RS entrega 16 mil armas e 590 novas viaturas para Brigada Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros

Share on Email

Em uma solenidade no Palácio Piratini, na manhã desta sexta-feira (12), o governo do Estado anunciou o investimento de R$ 156 milhões, destinados às forças policias e de socorro. Após, foram entregues viaturas e armas para a Brigada Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.

O reforço mais robusto é na Brigada Militar, que recebeu 13 mil pistolas 9 milímetros, em substituição às atuais armas de calibre .40. Os brigadianos contarão ainda com 186 caminhonetes semiblindadas e 242 motos, além de 1,7 mil capacetes e mil escudos. O governador Ranolfo Vieira Júnior destacou a troca do armamento, que já estava há duas décadas com o efetivo.

— As pistolas tinham mais de 20 anos. Precisamos ter um policial bem armado nas ruas — complementa.

O valor investido para a BM é de R$ 94,1 milhões. Os policiais terão, no uniforme, câmeras corporais, segundo o secretário da Segurança Pública, Vanius Cesar Santarosa.

— O investigador vai ter a visão do policial naquele momento — explica o secretário.

A Polícia Civil recebeu novas armas, com um lote de 3 mil pistolas e 156 fuzis. Cem viaturas SUV e 52 automóveis discretos complementam o pacote das forças de segurança. O custo foi de R$ 48,7 milhões.

O Corpo de Bombeiros foram contemplados com cinco veículos de combate a incêndios e cinco ambulâncias, balaclavas, capacetes e outros equipamentos.

Parte dos automóveis já estarão em posse dos municípios imediatamente, e os demais serão entregues no prazo de 180 dias, afirma o governo. Todos os 497 municípios gaúchos vão receber ao menos uma viatura nova da Brigada Militar e 177 cidades vão poder contar com ao menos mais um veículo da Polícia Civil.

Fonte: Gaúcha/ZH