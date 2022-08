Um motorista ficou ferido no início da madrugada desta sexta-feira (12) após um acidente no km 10 da RS-118, em Cachoeirinha, na Região Metropolitana. O carro atingiu um guard rail, e a estrutura metálica de contenção atravessou o veículo.

Parte da mureta rasgou a lataria e passou por dentro do motor do carro. Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o motorista dirigia uma Volkswagen Saveiro no sentido Sapucaia do Sul – Cachoeirinha quando perdeu o controle do veículo.

Guard rail atravessa carro após colisão na RS-118, em Cachoeirinha

Após a batida, o velocímetro da caminhonete travou marcando 190 km/h, mas somente a perícia poderá identificar a velocidade exata no momento do acidente. Apesar do susto, o motorista saiu do local consciente. Ele teve escoriações e foi encaminhado para um hospital da região.

Uma das portas e o motor do veículo foram parar cerca de cinco metros longe do resto do carro. A ocorrência não gerou bloqueios no trânsito da rodovia.

Fonte: Gaúcha/ZH