Governo do RS libera atividades e provas campeiras em cidades com bandeira amarela ou laranja

As provas devem seguir restrições de decretos estaduais, as normas da Secretaria da Saúde (SES) e a Nota Informativa 18 COE/SES-RS, do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, que lista 42 recomendações que devem constar nos protocolos das competições esportivas a serem realizadas em território gaúcho, entre as quais a proibição de público externo.