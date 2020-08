Nove casos positivos e um óbito com suspeita da Covid-19, nesta quarta, em Alegrete

Compartilhe











Nesta quarta-feira, 19, foram registrados 9 casos positivos de Covid-19 e 11 pacientes recuperados em Alegrete. Os positivos são 6 mulheres e 3 homens, com idades entre 16 e 67 anos, 8 estão em isolamento domiciliar e um hospitalizado. Os recuperados estavam em domicílio.

Agora são 426 casos confirmados, com 286 recuperados, 128 ativos (119 em isolamento domiciliar, 8 hospitalizados em Alegrete e 01 hospitalizado em Santa Maria) e 12 óbitos.

São 4.319 pessoas testadas, sendo 3.883 negativos, 426 positivos e 10 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 316 pessoas.

Uma mulher de 67 anos que estava na UTI Covid, aguardando resultado do exame, veio a óbito no final desta tarde. Neste caso, também, não há velório devido ao protocolo. O resultado do exame, ainda está sendo aguardado pela Secretaria de Saúde.