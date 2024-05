Governo do RS prorroga até 28 de junho o pagamento do IPVA 2024

O governo do RS anunciou a prorrogação do prazo de pagamento do IPVA 2024 em cota única e parcelado para 28 de junho. As medidas, motivadas pela situação de calamidade pública, foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) da última segunda-feira.

Anteriormente, a data final de quitação estava prevista para 30 de abril. Para os contribuintes que optaram pelo fracionamento, as parcelas de abril, maio e junho foram unificadas e podem ser quitadas também até o próximo dia 28 de junho. Com a mudança, fica omitida a possibilidade de quitação das três parcelas de forma separada.

Os contribuintes seguem usufruindo dos descontos de Bom Motorista e Bom Cidadão, cuja redução pode chegar a 20% do valor do tributo, caso obtenha a cota máxima de cada benefício.

O Bom Motorista, por exemplo, reduz até 15% do imposto para aqueles que estiverem há três anos sem cometer infração de trânsito. O programa Bom Cidadão oferece desconto de 5% para quem possuir, no mínimo, 150 notas fiscais com CPF emitidas entre 1º de novembro de 2022 e 30 de outubro de 2023.

As mudanças que flexibilizam os prazos de pagamento têm o objetivo de ajudar os contribuintes a manterem as obrigações fiscais em dia.



Como ficou o calendário de pagamento do IPVA 2024

Cota única

Pagamento à vista – vencimento em 28/6/2024

Parcelamento

Parcela de abril, maio e junho (unificadas) – vencimento em 28/6/2024

Fonte: Governo do RS e Correio do Povo