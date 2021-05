Governo do RS publica decreto com novas regras de distanciamento

O novo decreto de distanciamento social em razão da pandemia de coronavírus passou a valer à 0h deste domingo (16) no Rio Grande do Sul. O texto com as regras foi publicado no Diário Oficial do Estado na noite de sábado (15).

No último contato com o vice-prefeito, Jesse Trindade, ele descreveu que a Prefeitura estava aguardando o Decreto do Estado para, somente a partir deste, a Prefeitura iria adotar os próprios protocolos, o que ocorreu nesta tarde.