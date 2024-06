GP Gentil Carlesso: Alegrete se transforma neste fim de semana na capital nacional da cancha reta

O tradicional evento foi transferido do mês de maio em virtude da maior catástrofe climática que assolou o Rio Grande do Sul.

Há alguns anos, a diretoria do Jockey Club de Alegrete resolveu homenagear o seu fundador, Gentil Carlesso, com a realização de um grande prêmio com o seu nome. Ele idealizou e coordenou a construção da sede do Jockey Club de Alegrete, em maio de 1955 e até hoje é lembrado pela sua dedicação ao esporte.

A programação desta edição será intensa. No sábado, dia 15, ao meio-dia acontece o VI Leilão Titãs da Velocidade, no Pavilhão do Jockey Club, com a oferta de 32 potros PSI. As 16h, é a vez da apresentação dos potros confirmados para participarem da penca.

Na noite de sábado, acontecem as apostas, quando será homenageada a turfista de Uruguaiana, Kelen, Rohers e o jantar será em benefício da Liga Feminina de Combate ao Câncer. No domingo, dia 16, a partir das 15h, acontecem os páreos eliminatórios e na segunda-feira, às 15h, será conhecido o grande vencedor do GP Gentil Carlesso de 2024.

A famosa Penca do Boi, que deverá ter de 8 a 9 potros de 2 anos confirmados, oferece R$ 150 mil ao proprietário do ganhador + R$ 40 mil ao treinador do campeão, em 600m da maior cancha reta do Brasil. A prova final ainda vai premiar do 2º ao 4º colocado com 15 a 10 mil. Os treinadores dos finalistas recebem além do campeão que embolsa 40 mil, do 2º ao 4º, cada um leva 10 mil. Os outros treinadores ganham 3% do valor apostada em cada animal.

A homenageada deste ano será Kellen Karloza Roehrs, que, juntamente com César Roehts, formam o vitorioso Stud Vinicius Roehrs. Nos últimos dias venceu três corridas no Hipódromo Nacional de Maroñas, uma com o cavalo Preto e Bom e duas maiúsculas vitórias com Metido a Bacana, que já venceu o GP Gentil Carlesso em Alegrete.