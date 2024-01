Pé pesado| Motorista de Nissan é interceptado quando estava a 174 km/h na 377

Recentemente, o Comando Rodoviário da Brigada Militar flagrou mais um veículo em alta velocidade, quase 100% do limite permitido na ERS 377. Desta vez, no km 350 em Manoel Viana, outro veiculo atingiu 174km/h. O registro ocorreu no domingo(28), e o motorista de um Nissan, estava se deslocando no sentido Manoel Viana – Alegrete, onde o limite máximo permitido é de 80 km/h.

Ultrapassar o limite de velocidade permitido é apontado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma das principais causas de acidentes no mundo.

Conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), violações como essa podem resultar em penalidades que incluem multas e pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). No caso deste flagrante, a multa aplicada é de R$ 880,41, juntamente com a suspensão do direito de dirigir.

O Comando Rodoviário da Brigada Militar reitera a importância dessas operações de fiscalização para coibir o excesso de velocidade e promover um trânsito mais seguro nas rodovias estaduais.