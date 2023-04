GP Titãs da Velocidade e mais três pencas são destaques no Jockey Club de Alegrete

As atenções voltam-se para maior cancha reta do Brasil. Desde quinta-feira (13), dia de confirmações dos participantes, o Jockey Club de Alegrete está com seus portões abertos para um festival de pencas. De sexta-feira até segunda (17), o turfe passa pela por aqui.

Neste sábado (15), a partir das 16hs, ocorre a apresentação oficial dos animais e no domingo a partir das 13h, iniciam os páreos eliminatórios dos grandes prêmios. As finais estão prevista para segunda-feira (17), a partir das14h.

A prova principal será a VI edição do GP Titãs da Velocidade, que tem como homenageado o turfista Ilário Alberton, e irá distribuir cerca de R$ 100 mil em premiação aos vencedores dos 500m. O Titãs da Velocidade é reservado a animais comercializados no IV Leilão Titãs da Velocidade de 2022.

O Jockey Club também apresenta a disputa do 9º GP Estância Ibicuy com os homenageados Mariano da Rocha e Nelson Alvarenga. A disputa será em 400 metros e oferecerá R$ 40 mil aos ganhadores. O GP da Estância é somente para animais quarto de milha de 2 anos, com coberturas comercializadas pela Ibicuy e registrados na ABQM.

O final de semana reserva o I GP Roni Arnaldo Herbe (in memoriam), tendo como homenageados nesta primeira edição Jairo Amadeus Guedes Machado e o treinador Carlos Eduardo de Lima. O Grande Prêmio Roni será corrido em 400m, e somente disputam os páreos animais quarto de milha.

Já o GP Abertura da Temporada terá como homenageado o Stud Dullin. Provas em 450m, onde estarão em ação animais PSI da geração 2019, inéditos, perdedores e ganhadores convidados.

À frente da organização está a família Carlesso e a dupla Luciano Silva e Jarbas Stamm. Conforme Carla Carlesso, a cidade ganha com um incremento na economia, principalmente em restaurantes e hotéis. “Estamos recebendo mais de 100 pessoas de fora da cidade ligadas diretamente ao evento, sem contar os demais visitantes que acompanham as provas”, salienta a organizadora.

Estão confirmados participantes de Recife, Contenda no Paraná, São Luiz Gonzaga, Tupanciretã, Rio Pardo, Porto Alegre, Cruz Alta, Santana do Livramento, Quaraí, São Francisco de Assis, Pelotas e Bella Union no Uruguai. A cidade de Alegrete terá 5 representantes, destaque na disputa do GP principal com quatro participantes dos 5 que concorrem ao prêmio maior. O outro desafiante alegretense estará no GP Estância do Ibicuy.

Já o presidente do Jockey, Club Nilton Carlesso, menciona a importância de eventos realizados pela entidade em Alegrete. “Teremos a realização de 4 GPs num final de semana, abrindo a temporada da cancha reta no maior estilo”, destaca Carlesso. A entrada no Jockey Club é gratuita.