Ladrão arromba duas lojas na mesma noite e leva celulares e dinheiro

Compartilhe









209 Shares

Um indivíduo de 29 anos com uma várias passagens pela polícia, foi preso em flagrante, pela Brigada Militar, na manhã de ontem (8), após cometer dois crimes. Ambos na madrugada.

O primeiro foi na Avenida Assis Brasil, onde o mesmo arrombou um estabelecimento comercial e furtou um IPhone e cerca de 250 reais.

O segundo furto foi na Avenida República Riograndense. Ele entrou em outro estabelecimento comercial e furtou outro celular e mais a caixa registradora com aproximadamente 200 reais.

Entenda como ocorreu a prisão.

Na manhã de ontem(8), uma guarnição da Brigada Militar foi acionada pelo proprietário da loja na Cidade Alta. Com auxílio do sistema de vídeomonitoramento, a vítima identificou por onde o acusado entrou e toda ação. Ao mesmo tempo, acionou o sistema de rastreamento do IPhone.

Momento em que identificou a localização do aparelho na Zona Leste. No local, os policiais e a vítima localizaram o aparelho celular em um galpão abandonado. Não havia ninguém e o aparelho foi restituído ao dono depois do registro.

Porém, cerca de alguns minutos depois, a guarnição recebeu outro chamado que um outro estabelecimento comercial, que ficava em frente ao galpão onde foi localizado o IPhone, havia sido invadido e um aparelho celular levado, assim como, a caixa registradora.

Diante das características nas filmagens que identificavam o mesmo indivíduo do arrombamento anterior, a guarnição iniciou buscas e o encontrou no bairro Santos Dumont. Com o acusado, o celular Samsung( furtado)e uma certa quantia em dinheiro.

Com o reconhecimento mediante filmagens e os produtos dos furtos, o indivíduo conhecido como Biguili foi encaminhado à UPA e posteriormente à Delegacia de Polícia. Em contato com o Delegado Valeriano Neto, foi determinado prisão em flagrante. Depois de ouvido, Biguili foi conduzido ao Presídio Estadual de Alegrete.

Mais uma prisão que retirou das ruas um ex-apenado que já tem em seu currículo um número considerável de furtos, arrombamentos, entre outros.