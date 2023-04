Treze clubes iniciam disputa neste sábado pela Copa LAF Sênior Especial

Share on Email

A 1ª Copa Liga Alegretense de Futebol vai reunir 13 clubes da categoria sênior especial a partir deste sábado (15). Com chancela da LAF, a bolas vai rolar para os times dos “Quarentinha”. Nesta primeira fase os jogos serão realizados nos campos do complexo do Jockey Club.

Divididos em duas chaves, a “A” com sete e a “B” com seis, a fórmula de disputa prevê jogos dentro da chave se classificando os quatro melhores de cada. No grupo “A” estão: Tinga, Nacional, SER Ceva, AABB, São José, Vianense e Vila Nova. Na “B”: Centenário, União, Operário, Fluminense, Boca Juniors e Aimoré.

Nesta 1ª rodada a folga é da equipe dos 40 da AABB. Confira os seis confrontos da Copa LAF para o sábado, 15 de abril:

14h30min:

Tinga x São José – campo do Palmeiras

Nacional x Vianense – campo do Honório

SER Ceva x Vila Nova – no Estrelão

16hs:

Centenário x Fluminense – no Palmeiras

União x Boca Juniors – Honório Lemes

Operário x Aimoré – no Estrelão