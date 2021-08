Grande ação vai limpar lixo às margens da RS/566

A Associação da Balsa do Mariano Pinto integrada pelos Municípios de Alegrete, Maçambará e Itaqui vendo a situação de sujeira às margens da RS/566 – que liga Alegrete a esses dois outros municípios, organiza uma ação inédita.

Margens da RS 566

Para isso decidiram que, em grupos, vão limpar às margens ( 70Km) numa grande ação nunca vista antes em Alegrete, contou a moradora do Mariano Pinto, que integra a AMMAI, Elaine Londero. A iniciativa que está sendo organizada já despertou atenção de muitos que se juntam aos idealizadores que vão, inclusive, estar com a camiseta identificados nesta atividade que visa mostrar a importância da preservação ambiental.

É um trabalho de alerta a todos os da cidade e até muitos que moram no interior que jogam tudo que é tipo de lixo ao lado da estrada, achando que ninguém vai perceber, só que isso não é verdade, fala Elaine Londero. -Todos somos responsáveis pela nossa natureza, então vamos iniciar a nossa parte, atesta.

A ação também vai colocar tonéis nos armazéns, ao longo da RS/566, solicitando que as pessoas coloquem garrafas e outros lixos e não joguem na beira da estrada e placas na Quatro Bocas, entrada do Angico, Rincão da Chácara e na Balsa. Neste trajeto, tem dois polos educacionais do Jacaraí e do Angico.

Vera Soares Pedroso