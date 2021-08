No final da tarde de segunda-feira(2), uma guarnição da Brigada Militar foi acionada na Unidade de pronto atendimento( UPA), devido a entrada de um homem de 58 anos com lesões na face e no corpo. O relato foi de que a vítima foi atropelada por um veículo, que ele não identificou. Após ser surpreendido pelo motorista, pois estava correndo na ciclofaixa, o condutor desceu do carro e passou a agredi-lo com socos, além de tentar sufocá-lo com uma corda.

Ao ser auxiliado por populares, a vítima conseguiu se desvencilhar e sair do local. Posteriormente foi conduzido à UPA. Já o agressor fugiu do local. O homem cita que o motivo da desavença teria sido um mal entendido ocorrido há mais de anos. Ele apresentava várias lesões e precisou de atendimento médico.

Os policiais militares realizaram o atendimento da ocorrência. O fato ocorreu na Avenida Tiaraju, na ciclofaixa, próximo a um lancheria, Zona Leste de Alegrete.