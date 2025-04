Grave acidente deixa dois homens feridos na Zona Leste de Alegrete; causa ainda é incerta

A Brigada Militar foi acionada para atender a ocorrência, por volta das 21h, e encontrou dois homens feridos, ambos com lesões na face.

Um dos envolvidos, de 35 anos, pilotava uma moto Honda e apresentava cortes na região da boca. O outro, um homem de 60 anos, estava muito desorientado e não conseguiu informar se era passageiro da moto ou se trafegava a pé.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Até o momento, não há uma versão oficial sobre a dinâmica do acidente. Devido ao estado dos envolvidos e à ausência de testemunhas que pudessem informar com clareza o ocorrido, diferentes versões foram relatadas no local. Imagens de câmeras de videomonitoramento próximas ao ponto do acidente poderão elucidar os fatos.

Ambos os feridos foram socorridos pelas ambulâncias do SAMU e encaminhados à Santa Casa de Alegrete.