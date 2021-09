Share on Email

Na noite desta sexta-feira(17), um grave acidente no cruzamento das ruas Padre Caio com Simplício Jaques, deixou um casal ferido.

Grave acidente, em cruzamento, deixa casal ferido

Conforme relato da Brigada Militar, a mulher, de 32 anos, que dirigia um Cruze subia a rua Padre Caio. No cruzamento com a rua Simplício Jaques, ela avançou a preferencial e provocou o acidente.

A motorista, de 19 anos, que estava na EcoSport, trafegava na Simplício Jaques em direção a rua General Sampaio. Na caminhoneta também estava um carona de 21 anos.

Ambos, ocupantes da EcoSport, ficaram com lesões e foram levados à Santa Casa. Com impacto, o Cruze e a caminhoneta foram parar em cima da calçada.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência com o apoio da Guarda Municipal. A motorista do Cruze reside em outro Município, há vários anos, e não percebeu a mudança de sinalização na via. Os dois veículos tiveram avarias de grande monta.

