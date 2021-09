Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Segundo informações dos policiais militares, o condutor da Fiat Strada trafegava na Avenida Tiaraju e realizou a conversão na rotatória para entrar no Parque Dr Lauro Dornelles. No momento em que avançou, teria cortado a preferencial do motociclista que seguia sentido bairro – centro.

Grave acidente entre Honda e Strada na Avenida Tiaraju

Com impacto, o homem, de 21 anos, que pilotava a moto foi arremessado. Ele foi socorrido pela ambulância do Samu e encaminhado à Santa Casa com possível fratura na perna esquerda.

Covid: confira datas e locais da antecipação da segunda dose da vacina em Alegrete

O motorista, de 82 anos, da caminhonete, nada sofreu. O acidente foi na tarde desta sexta-feira(3), na Avenida Tiaraju, Zona Leste de Alegrete. A Brigada Militar atendeu a ocorrência. Os dois veículos tiveram danos de grande monta.

Grave acidente entre Honda e Strada na Avenida Tiaraju