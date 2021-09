Vídeo: moto andando sozinha em estacionamento de Londrina viraliza

Share on Email

O vídeo de uma moto andando sozinha em um estacionamento de Londrina, na região norte do Paraná, viralizou nas redes sociais. O registro foi feito no dia 28 de agosto, mas ganhou repercussão nos últimos dias.

Nas imagens é possível ver a moto estacionada em uma vaga de um condomínio da cidade. Momentos depois, a moto começa a andar aos poucos.

O sensor de luz do estacionamento também é ativado, deixando o ambiente claro. Em seguida, a moto cai no chão.

O dono da moto, Darcy Furquim, disse que chegou em casa do trabalho por volta das 19h e deixou o veículo estacionado, como faz todos os dias.

O motociclista contou que percebeu que a moto estava caída no chão ao sair de casa para passear com o cachorro. Ao checar as imagens de câmeras de segurança, Darcy disse que se surpreendeu.

“É uma situação que foge da normalidade, mas não é uma situação que é um fantasma, um espírito, acredito. Deve ter sido uma pane”, opinou.

Darcy contou que o caso acabou gerando um prejuízo para ele, já que a moto acabou danificando um carro que estava estacionado por perto. O motociclista disse que deve pagar R$ 1,9 mil pelo conserto.

Além disso, Darcy lembrou que tinha tirado a chave da ignição. Mesmo assim, uma hipótese levantada por ele era de que o veículo estivesse engatado.

Por achar a imagem curiosa, o motociclista resolveu postar as imagens em uma rede social. Ele contou que não esperava que o vídeo tivesse uma grande repercussão.



“Foi algo que aconteceu, é um fato. Foi bem confuso, mas eu acho que houve um exagero. Realmente, o vídeo ficou sinistro. Cada pessoa acaba comentando alguma coisa”, disse.