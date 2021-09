Covid: confira datas e locais da antecipação da segunda dose da vacina em Alegrete

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Saúde (SMS), informa que a partir da próxima quarta-feira, 08, continua a antecipação da vacinação com a 2ª dose contra a Covid-19 da vacina do laboratório PFIZER, a partir das 8h30. A SMS divulga também o cronograma da 2ª dose da vacina CORONAVAC e as datas para pessoas que estão com a 2ª dose da vacina dos laboratórios FIOCRUZ/ASTRAZENECA em atraso.

Confira o cronograma e os locais de antecipação da 2ª dose da vacina do laboratório PFIZER para o período de 08/09 a 10/09:

– Agendados para 13 de setembro devem comparecer no dia 08 de setembro, quarta-feira, em todas as UBSs com salas de vacinas;

– Agendados para 14 de setembro devem comparecer no dia 09 de setembro, quinta-feira, no PAM, Centro Social Urbano e UBS Rondon;

– Agendados para 15 de setembro devem comparecer no dia 10 de setembro, sexta-feira, no PAM, Centro Social Urbano e UBS Rondon.

Segundo a SMS, a vacinação com a 2ª dose da CORONAVAC acontece no dia 09 de setembro nas UBSs Vera Cruz e Promorar. Já quem está com a 2ª dose da vacina dos laboratórios FIOCRUZ/ASTRAZENECA em ATRASO pode comparecer dos dias 08, 09 e 10 de setembro apenas no PAM, no turno da tarde.