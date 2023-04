Grave acidente no bairro Santos Dumont resulta em duas motoristas feridas

Na tarde desta quinta-feira(13), um acidente entre uma Montana e um Prisma resultou em duas mulheres feridas. Elas foram encaminhadas à UPA pelo Samu. Uma das condutoras bateu a cabeça e apresentava um corte, já a outra teve uma lesão no braço esquerdo.

Meio ambiente inicia tratativas para coleta de resíduos sólidos nos Polos Educacionais

Conforme relatado aos policiais militares, a mulher de 36 anos que dirigia a Montana não teria parado na preferencial e, desta forma, provocou o acidente com o Prisma que era conduzido pela condutora de 33 anos que seguia pela preferencial. O acidente foi no cruzamento das ruas Santa Catarina com Bahia no bairro Santos Dumont, na Zona Leste, em Alegrete.

Na Montana, havia mais dois caronas e quatro cães. Os animais estavam na carroceria e uma das cadelinhas acabou fugindo, logo depois do acidente. O Prisma subiu a calçada e atingiu o muro de uma casa, além disso, ambos veículos tiveram danos de grande monta e seriam retirados com guincho particular.