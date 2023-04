Meio ambiente inicia tratativas para coleta de resíduos sólidos nos Polos Educacionais

Share on Email

A preocupação com o meio ambiente é cada vez maior diante do aumento de consumo e descarte de emabalagens de variados e diferentes produtos.

Para fazer com que o descarte correto chegue ao interior, a Secretaria de Meio Ambiente (Semmam), em parceria com as Secretarias de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Secel) e de Infraestrutura, iniciou a tratar sobre a coleta nos Polos Educacionais. Foi apresentado, aos diretores das escolas polos de Alegrete, o cronograma de coleta de resíduos sólidos, assim como a destinação dos resíduos passivos (já existentes) nas escolas rurais.

O novo programa que o município aderiu “Recicle Bem” também foi apresentado e, em breve, será lançado com mais detalhes.

Na reunião, foi destacada a importância da separação adequada dos resíduos gerados na escola, assim como a compostagem dos resíduos orgânicos. A compostagem serve como adubo para atividades realizadas em polos da área rural de Alegrete.