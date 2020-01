Grupo A+ já está na Nativa FM e Spotify com primeira música autoral “Eternamente Eu e Você”

Com um timbre aguçado, a composição de Lieber Oliveira, com arranjos de Vini e Thiano, já arrebata uma legião de fãs. O Grupo A+, fez a gravação no estúdio da BF Produções e estúdio Gravinarecord. Os músicos contam com o apoio do empresário Beto Multimarcas, para atividades de estúdio e transportes para shows.