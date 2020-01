É crítico o estoque da tipagem negativa de sangue no Hemocentro

Com o período de férias, o número de doadores de sangue que procura a unidade do hemocentro fica cada vez menor e, no início deste ano, o estoque da tipagem negativa A e O está mínimo, em Alegrete.

De acordo com a equipe do Hemocentro, durante o ano a média, sem ações específicas, o número de doadores é de 20, porém, nesta época fica na metade e a tipagem negativa é a que mais se recente. Entretanto, apesar deste ano ter sido bem atípico em relação aos últimos, em que houve uma redução drástica no número de acidentes e lesões graves, a demanda é diária. Fernanda Souza responsável pelo Hemocentro evidenciou que tem um paciente que faz uso da tipagem O negativo, ainda sem tempo de finalizar o tratamento.

A doação de sangue é uma das atividades voluntárias mais importantes no sentido de salvar vidas que, geralmente, quem o faz não conhece o receptor.

O Hemocentro Regional de Alegrete é responsável por abastecer mais seis municípios da região, abrangendo São Francisco de Assis, São Gabriel, Rosário do Sul, Santana do Livramento, Itaqui, Quaraí.

A comunidade está convocada a fazer sua doação de segunda a sexta-feira das 7h 30min às 11h 30min. e das 14h às 16h, exceto quarta -feira, quando a equipe faz coleta em outros municípios. Todas as tipagens podem ser doadas, pois isso, também, ajuda na reposição. O negativo, por exemplo, é universal, quem tem este tipo de sangue doa para todos, mas só recebe do O negativo, por esse motivo o estoque é sempre o menor.

Principais requisitos para a doação: estar bem alimentado, ter no mínimo 50 kg, idade de 18 a 61 anos se for primeira doação. A partir dos 16 anos, também pode doar, desde que acompanhado de um dos pais.Tatuagem impede de doar por um ano.

Recomendações básicas: estar bem de saúde e não ingerir bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas, ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior à doação e estar bem alimentado. O demais, a equipe de enfermagem verifica na triagem clínica.

